В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей Евро-2020

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил о переносе ряда матчей чемпионата Европы—2020.

Встречи польской сборной со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге? — написал Бонек в своем Twitter. Матч Польши с Испанией перенесен из Бильбао в Севилью.

Также в Санкт-Петербург перенесли матч группового этапа Евро между Швецией и Словакией, который должен была состояться в Дублине. Таким образом, в российском городе вместо трех встреч пройдут семь.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россияне встретятся в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны бли пройти в испанском Бильбао перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Аршавин уверен в готовности Санкт-Петербурга провести дополнительные матчи Евро.