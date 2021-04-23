«Боже, что за видео нашли!»: Туктамышева отреагировала на свое выступление 12-летней давности

Опубликовано видео, на котором показаны фрагменты выступления фигуристки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России сезона-2008/2009.

Туктамышевой тогда было 12 лет, в своем выступлении она исполнила тройной лутц, каскад из двух тройных тулупов и двойной аксель и заняла пятое место в короткой программе.

«Боже, что за видео нашли!» — так отреагировала Туктамышева на видео, которое было опубликовано в Instagram figure.skating_forever.

В этом сезоне Туктамышева стала второй на мировом первенстве в Стокгольме, а затем вместе со сборной России выиграла командный чемпионат мира в Осаке.

После турнира в Японии спортсменка призналась, что в следующем сезоне планирует исполнить четверной прыжок. По словам фигуристки, она уже пробует их делать на тренировке, правда, пока они получаются не очень стабильными.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала об изучении четверного лутца.