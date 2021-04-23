Петкун: когда слушаю Чайковского, не представляю себе спортсменов на подиуме

Лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун прокомментировал решение МОК утвердить музыку Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде в Токио.

«Кто я такой, чтобы оценивать Чайковского? Нравится, не нравится — не могу сказать. Одно знаю: когда слушаю музыку Чайковского, точно не представляю себе спортсменов на подиуме. Уже много лет мы не можем урегулировать эту проблему с антидопинговыми ограничениями. Можно было бы предпринять какие-то шаги, чтобы все-таки выступать под родным гимном», — цитирует Петкуна «Спорт День за Днем».

Замена гимна России на грядущих Олимпиадах и Паралимпиадах на другую мелодию является вынужденной мерой. Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года признал Россию виновной в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики (флага, гимна и так далее) на взрослых чемпионатах мира, а также на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил музыку Чайковского в качестве альтернативы российскому гимну.