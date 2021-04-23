Кирьяков не считает, что «Локомотив» был на голову сильнее ЦСКА в матче 1/2 финала КР

Экс-игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков поделился эмоциями от матча 1/2 финала Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА.

Напомним, красно-зеленые победили со счетом 3:0.

«С одной стороны результат удивил, с другой стороны нет. Нет — потому что «Локомотив» на ходу, обыгрывает всех подряд. Я ждал от ЦСКА более конкурентной борьбы», передает слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

В составе победителей точным ударом отметились Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк, а Иван Обляков отправил мяч в собственные ворота.

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился эмоциями от матча 1/2 финала Кубка России между железнодорожниками и столичным ЦСКА.