Александр Емельяненко получит рекордный гонорар за бой с Джиганом

Боец Александр Емельяненко получит рекордный гонорар за бой с рэпером Джиганом. Об этом рассказал менеджер спортсмена Азамат Бостанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бостанов заявил, что дата боя уже известна, но он не может ее назвать.

«Думаю, после первых майских праздников будут новости. Мы все опубликуем и все расскажем. Цифры космические, мы их обнародуем после подписания. Такого гонорара у Александра не было», — добавил он.

Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, а один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

Джиган является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

Ранее боец смешанных единоборcтв (MMA) Артем Тарасов рассказал о том, что бой рэпера Джигана против Александра Емельяненко может не состояться из-за того, что музыкант запросил за поединок 50 миллионов рублей.