Олимпийский чемпион Кожевников подвел итоги матча между ЦСКА и «Авангардом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом», передает «Чемпионат.com».

Напомним, красно-синие победили со счетом 2:1.

«ЦСКА выполнил задачу и довольно спокойно победил. Ничего неожиданного нет, армейцы попросту сильнее и опытнее. Если москвичи и в следующей игре одержат победу, то омичам и ловить нечего», — сказал Кожевников.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов и Максим Шалунов.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил с передач Оливера Каски и Корбана Найта американский нападающий Рид Буше.

После этой игры впервые в серии повели подопечные Игоря Никитина — 2:1.

Следующая встреча снова состоится в Балашихе в субботу, 24 апреля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина 2021 года.