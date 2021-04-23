Сын Кадырова готов дать реванш своему сопернику

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, готов дать реванш своему сопернику Аслану Биттирову.

Напомним, что скандал вызвала сомнительная победа Амана над Баттировым. Во втором раунде Кадыров пропустил несколько ударов Баттирова, после чего судья начал отсчитывать десять секунд в сторону Аслана. При этом соперник Амана уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у него нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце. Поединок транслировался на телеканале «Матч! Боец» и комментатор явно не понял происходящего, назвав решение судьи «довольно непонятным»

«Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим. Готов повторно встретиться с Биттировым. Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу», — передает слова Кадырова-младшего русская служба BBC.

Ранее Кадыров назвал «черным пиаром» новости о победе сына в боксерском бою.