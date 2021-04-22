Бывший игрок ЦСКА Рахимич может сменить Березуцкого в тренерском штабе Олича

Бывший игрок московского ЦСКА Элвер Рахимич может войти в тренерский штаб Ивицы Олича. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, специалист уже доложил о своем желании руководству клуба.

«В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду», — сказал источник.

Напомним, что 14 апреля ЦСКА покинул Василий Березуцкий, который по приглашению Виктора Гончаренко отправился в «Краснодар».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука может подписать контракт с ЦСКА.