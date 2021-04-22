Комментатор Орлов подтвердил перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Петербург

Спортивный комментатор Геннадий Орлов подтвердил информацию о переносе матчей предстоящего чемпионата Европы 2020 года из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, вопрос решен на 99%.

«Я человек осведомленный. Уже словацкие болельщики обращаются с вопросом о том, как достать билеты в Петербург. Они все поняли. У нас будут и поляки, и шведы, и словаки. Официально пока не объявляли, но завтра это сделают.

Могут ли перенести игры из Бильбао в Москву? Я такого не слышал из уст Сорокина. Да нет, нужно же обеспечивать безопасность», — заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что заседание суда по иску компании «Капитальные активы» к футбольному клубу «Спартак-Москва» и его бывшему генеральному директору Шамилю Газизову не состоялось из-за неявки сторон.