«Авангард» и ЦСКА объявили составы на третий матч финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» и московский ЦСКА объявили составы на третий матч финала Кубка Гагарина сезона 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Twitter.

Отметим, что помочь армейцам не сможет нападающий Максим Мамин, получивший повреждение во втором матче, после чего ему пришлось досрочно покинуть лед.

Напомним, что игра состоится в подмосковной Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени (в 22:30 по омскому).

После двух игр на ЦСКА-Арене в Парке Легенд счет в серии равный — 1:1. Первый поединок остался за «ястребами» (4:1), второй выиграла команда под руководством Игоря Никитина (3:0).

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал вызвать нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России для участия в чемпионате мира 2021 года в Латвии.