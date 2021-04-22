Тедеско оштрафован по итогам матча «Спартак» — «Уфа»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оштрафован на 30 тыс. руб. по итогам матча 26-го тура чемпионата страны против «Уфы».

«За выход за пределы технической зоны без разрешения главного арбитра главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оштрафован на 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

Встреча между «Спартаком» и «Уфой», прошедшая в Москве на «Открытие Арене» 18 апреля, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. В следующем матче красно-белые примут на своем стадионе московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оставил в силе желтую карточку, полученную полузащитником московского ЦСКА Арнором Сигурдссоном в матче 26-го тура чемпионата страны против «Сочи» (1:2). Исландец пропустит принципиальную встречу против «Спартака».