Экс-защитник «Баварии» назвал провальной реформу Лиги чемпионов

Бывший защитник «Баварии» и «Ливерпуля» Маркус Баббель после провала Суперлиги критично высказался о новой реформе Лиги чемпионов, которую предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Goal.

В новом формате будет изменено количество команд — с 32 до 36, будет убран групповой этап, а клубы проведут минимум десять матчей — пять дома и пять на выезде.

«УЕФА просто помирает со смеху. Его невозможно воспринимать всерьез, потому что по сути это просто больше матчей и больше денег. С моей точки зрения, реформа провальная, но клубы хотя бы имеют возможность попасть в турнир по спортивному принципу», — заявил Баббель.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. После этого о выходе из Суперлиги объявили «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин отреагировал на критику президента «Реала» Флорентино Переса.