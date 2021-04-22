Фанаты «Баварии» создали петицию с просьбой оставить Флика

Болельщики мюнхенской «Баварии» создали петицию с просьбой оставить главного тренера команды Ханса-Дитера Флика, сообщает DW.

Сообщается, что фанаты требуют уволить спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича. По информации СМИ, специалист принял решение покинуть «Баварию» именно из-за конфликта со спортивным директором.

На сегодняшний момент собрано около 60 тыс. подписей, однако для руководства это не играет роли — сообщается, что в конфликте Салихамиджича и Флика правящие круги встали на сторону спортивного директора.

Стоит отметить, что в 2020 году под руководством Флика «Бавария» выиграла все турниры, в которых принимала участие, и завоевала шесть трофеев — чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и командный чемпионат мира. Флик возглавляет мюнхенцев с 2019 года.

Ранее сообщалось, что наставник мюнхенской «Баварии» рассказал о проблемах со сном после вылета клуба из Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы на стадии 1/4 финала турнира уступили французскому «ПСЖ».