Тренер «Интера» раскритиковал УЕФА за распределение финансов

Главный тренер «Интера» Антонио Конте раскритиковал Союз европейских ассоциаций (УЕФА) за распределения финансирования, передает Football Italia.

Специалист отметил, что с нынешним насыщенным графиком футболисты очень уставшие, однако получают за это слишком мало, поэтому европейской организации необходимо подумать о более согласованном вознаграждении. Он подчеркнул, что история, произошедшая с европейской Суперлигой, должна заставить УЕФА задуматься.

«Клубы инвестируют в тренеров и игроков, поэтому они заслуживают часть доходов, которые они помогают генерировать.

Если вы получаете десять от прав и оставляете семь из них себе, раздавая всего три всем остальным, это не совсем справедливо. Я думаю, что раскол необходимо пересмотреть», — заявил Конте.

В матче 32-го тура чемпионата Италии миланская команда сыграла вничью с результатом 1:1 со «Специей». «Интер» продолжает возглавлять турнирную команду, имея в активе 76 очков.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» объявил о выходе из Суперлиги.