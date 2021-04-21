Бильбао не примет матчи Евро-2020

Город Бильбао отказался от матчей Евро-2020, передает AFP.

Интересно, что позже испанское издание El Independiente рассказало о том, что матчи европейского первенства будут перенесены из Бильбао в Севилью.

Напомним, 18 апреля стало известно о том, что матчи чемпионата Европы, которые должны были состояться в Дублине, могут пройти пройдут в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что ирландцы уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должна принять столица Ирландии.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента. Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин не предоставили информацию по допуску болельщиков на трибуны. Организация дала этим городам отсрочку до 19 апреля.

Евро должен был пройти еще в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Карасев вошел в число арбитров Евро-2020.