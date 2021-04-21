Зарипов может покинуть «Ак Барс»

Капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов может покинуть команду по окончанию срока действия контракта.

Вопрос о продлении соглашения будет зависеть от состояния здоровья 40-летнего нападающего. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов.

«Играл на уколах. Ездил в Германию. Сейчас будет сам принимать решение — была травма, наверно сейчас нужно подлечиться. Вот из-за этого. Когда мы готовились, я говорил, он иногда уходил, не мог работать — беспокоила травма. Сейчас нужно просто-напросто разобраться и чтобы он был живым и здоровым. Нужен ли он мне в команде здоровым? Да, почему нет», — заявил на пресс-конференции Квартальнов.

Кроме того, генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов не исключает, что Зарипову могут предложить другую должность в клубе.

«Готовы ли мы предложить ему должность в клубе? Думаю, что да, но может быть, он и министром захочет стать. Тут уж в голову не залезешь», — сказал Якубов.

В нынешнем сезоне Зарипов набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата, а также принял участие в пяти играх плей-офф. Действующее соглашение Зарипова с клубом истекает 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» хочет продлить контракт с Зариповым.