Директор WWE хочет предложить сестрам Уильямс провести бой в рестлинге

Директор World Wrestling Entertainment ( WWE ) Стефани Макмэн заявила, что хотела бы подписать контракт с теннисистками Сереной и Винус Уильямс.

Макмэн считает, что сестры подняли бы уровень WWE.

«Со спортивной точки зрения мне бы хотелось увидеть Серену и Винус Уильямс в WWE, индивидуально или в паре. Есть так много замечательных спортсменов, которых я бы с радостью пригласила в WWE», — приводит слова Макмэн Tennis World USA со ссылкой на The Rich Eisen Show.

Впрочем, Макмэн не озвучила, кого из спортсменов еще она бы хотела видеть, но отметила, что ее интересуют не только люди из мира спорта, но и звезды из сферы музыки.

«Среди знаменитостей, которых я хотела бы видеть, это также Cardi B. Я думаю, что она настолько яркая и полная жизни, что смогла бы поднять планку в WWE. Она была бы потрясающей», — добавила Макмэн.

Ранее сообщалось, что Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения японской теннисистке Наоми Осаке.