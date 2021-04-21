«Рубин» назвал сроки восстановления Кварацхелии

Казанский «Рубин» рассказал о сроках восстановления полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Во время матча 26-го тура РПЛ против «Урала» полузащитник нашей команды Хвича Кварацхелия получил повреждение и был заменен в первом тайме. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре передачи.

После 26 туров чемпионата страны «Рубин», набравший 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Казанцы опережают московские клубы ЦСКА и «Динамо» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Мамука Джугели, агент полузащитника сборной Грузии Каврацхелии, в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. По информации СМИ, нидерландский клуб проявляет активный интерес к 20-летнему хавбеку и попытается заполучить его в предстоящее летнее трансферное окно.