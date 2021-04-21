Глава УЕФА поддержал решение клубов выйти из Суперлиги

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о решении топ-клубов континента приостановить Суперлигу.

«Я уже говорил, что это достойно восхищения — признать ошибку. Эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись в строй, и я знаю, что им есть, что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу», — приводит слова Чеферина пресс-служба организации.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

По информации СМИ, из турнира хотят выйти «Милан» и «Интер».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что был уверен в приостановке проекта Суперлиги.