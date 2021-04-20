Игрок «Зенита» Азмун может перейти в клуб Серии А

Футболистом петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном заинтересованы итальянские «Рома» и «Аталанта», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает россиянин Алексей Миранчук.

Иранец перешел в клуб с берегов Невы в 2019 году из казанского «Рубина». В составе сине-бело-голубых он стал двукратным победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Кубка страны. В сезоне-2019/20 иранец стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В текущем сезоне Азмун провел 26 матчей, забив 16 мячей.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Фламенго» Габриэла.