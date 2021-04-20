Глава судейского комитета РФС намерен встретиться с отстраненным судьей Вилковым

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что планирует встретиться с пожизненно отстраненным судьей Михаилом Вилковым после 26 апреля.

19 апреля Хачатурянц заявил, что футбольный арбитр пожизненно отстранен от работы. Позднее рефери заявил, что рассчитывает поговорить с главой судейского комитета РФС «по-мужски».

«Встреча с Вилковым планируется после 26 апреля», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Также функционер поблагодарил клубы за поддержку. С соответствующими сообщениями выступили московские клубы «Спартак» и ЦСКА, грозненский «Ахмат», «Краснодара», «Ростов» и казанский «Рубин».

«Мне приятно, что клубы поддерживают реформы в судействе, которые проходят. Хотелось бы еще, чтобы разговор был вокруг самого футбола, а не вокруг судейства», — сказал Хачатурянц.

Ранее глава судейского комитета РФС заявил, что арбитр Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча чемпионата страны за нарушение регламента.