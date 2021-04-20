«Тоттенхэм» объявил имя исполняющего обязанности главного тренера

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» объявил о назначении Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера команды.

Специалист будет руководить «шпорами» до конца сезона. Помогать ему будут Крис Пауэл, Найджел Гиббс и Ледли Кинг. Тренером вратарей назначен Михел Ворм.

«Мы верим в нынешний состав команды. У нас впереди финал Кубка лиги и шесть матчей Премьер-лиги. Нам нужно сфокусировать всю свою энергию на удачном окончании сезона», — приводит слова президента клуба Дэниела Леви официальный сайт команды.

Мэйсон завершил карьеру в 2018 году после тяжелой травмы головы. После ухода из спорта он начал тренерскую карьеру в структуре «Тоттенхэма».

19 апреля стало известно об отставке главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью. После 32 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) столичная команда, набравшая 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

В 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча после первой игры и по сумме двух встреч уступил загребскому «Динамо» (2:0, 0:3).

Ранее сообщалось, что главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм».