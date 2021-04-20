Скончалась олимпийская чемпионка Вера Лантратова

Чемпионка Олимпийских игр 1968 года по волейболу в составе сборной СССР Вера Лантратова скончалась на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Причины смерти сбывшей спортсменки не сообщаются.

«Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны», — указано в сообщении Федерации.

Кроме победы на олимпийских играх в 1968 году Ланипатова выигрывала чемпионат мира 1970 года и становилась победителем чемпионата Европы 1967 года.

Ранее сообщалось, что 19 апреля, в возрасте 97 лет умер знаменитый советский хоккеист Виктор Шувалов. Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Виктор Шувалов — олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира (1954, 1956) и трехкратный чемпион Европы (1954, 1955, 1956). На Олимпиаде он принял участие в семи матчах, забросив пять шайб.