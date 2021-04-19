Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Фламенго» Габриэла, сообщает журналистка Раиса Симплисио в Twitter.

По информации источника, российский клуб испытывает определенные финансовые сложности, которые могут стать препятствием для подписания футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что сам игрок «Фламенго» хотел бы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ) или испанской Примере.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Габриэл принял участие в пяти матчах, в которых забил четыре мяча. Его контракт с «Фраменго» рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €20 млн.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 55 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. Клуб опережает идущий на второй строчке московский «Локомотив» на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении хавбека сборной Румынии.