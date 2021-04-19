«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» могут быть исключены из Лиги чемпионов

Член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йеспер Меллер заявил, что мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут быть исключены из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Клубы должны покинуть Лигу чемпионов, ожидаю, что это произойдет в пятницу, 23 апреля. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу», — заявил Меллер в эфире телеканала DR.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» должен был встретиться с «Челси», а «Манчестер Сити» сыграть с «Пари Сен-Жермен».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы-участники Суперлиги могут быть отстранены от участия в еврокубках в нынешнем сезоне.