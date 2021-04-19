Гендиректор «Рубина» рассказал о возможных сроках восстановления Кварацхелии

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о сроках восстановления полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Футболист получил травму бедра в матче 26-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» (1:0).

«Пока точные сроки восстановления неизвестны. Нужно, чтобы элементарный отек ушел. Завтра-послезавтра седлаем МРТ и тогда определим серьезность повреждения. Предположительно — надрыв задней поверхности бедра, две-три недели Хвича будет вне футбола. Но все зависит от степени тяжести травмы», — цитирует Сайманова Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре передачи.

Ранее сообщалось, что Мамука Джугели, агент полузащитника сборной Грузии Каврацхелии, в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. По информации СМИ, нидерландский клуб проявляет активный интерес к 20-летнему хавбеку и попытается заполучить его в предстоящее летнее трансферное окно.