Член исполкома УЕФА Сорокин: появление Суперлиги нарушит футбольный баланс

Член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин прокомментировал решение топ-клубов континента создать Суперлигу.

«Конечно, это раскол футбола, который нарушает давно сложившуюся систему, систему, которая предусматривала более-менее равноправное разделение доходов, распределение, основывающееся на некоем понимании справедливости. А сейчас эта система, этот баланс будет нарушен», — цитирует Сорокина ТАСС.

Функционер отметил, что вопрос создания Суперлиги выходит из футбольной плоскости в политическую.

19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов Суперлиги не будут допущены к участию в чемпионатах мира и Европы.