Карасев назначен главным арбитром на матч Кубка России «Локомотив» – ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) объявил на официальном сайте список арбитров, назначенных на матчи 1/2 финала Кубка России.
Встречу между московскими «Локомотивом» и ЦСКА обслужит Сергей Карасев. Помогать ему будут лайнсмены Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный судья — Евгений Турбин. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Артем Любимов, ассистировать ему будет Тихон Калугин. Инспектор игры — Эдуард Малый.
На матч между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» назначен Владимир Москалев, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов. Ответственный за VAR — Алексей Сухой, AVAR — Валентин Мурашов. Инспектором будет Сергей Зуев.
Встречи 1/2 финала пройдут 21 апреля. Матч «Ахмат» — «Крылья Совет» начнется в 16:00 мск, «Локомотив» — ЦСКА — в 19:00 мск.
Финал Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая.
Ранее арбитр Михаил Вилков отреагировал на решение судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) о своем пожизненном отстранение работы на матчах Премьер-лиги.