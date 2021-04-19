Шнякин: со временем «Зенит» и «Спартак» смогут играть в Суперлиге

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о том, смогут ли российские болельщики увидеть матчи Суперлиги, а также выразил мнение, что клубам Российской Премьер Лиги в еврокубках конкурировать станет проще. Напомним, что российские команды участвовать в Суперлиге не приглашены. Кроме того, РПЛ жестко высказалась против этой инициативы топ-клубов.

«Тяжело сказать, смогут ли российские болельщики увидеть матчи Суперлиги. Будет ли это интересно «Матч ТВ», надо спрашивать у руководства канала. Сейчас, может, стоит выждать паузу в этой ситуации. Потому что развивается самая настоящая война между УЕФА и Суперлигой.

Что касается влияния на российский футбол, то наши клубы, очевидно, получат больше мест в еврокубках, и конкурировать им там будет проще. Конечно, это плюс. Но надо понимать, что те команды из Суперлиги по сути формируют нынешний футбольный рынок и определяют заработок турниров, где участвуют. Неизвестно, какие деньги после их ухода будут платить в Лиге чемпионов, но понятно, что это будут суммы меньше, пусть и для наших клубов, того же «Зенита» и «Спартака» это все равно большой доход.

Были новости, что потенциально из российских клубов был интересен Суперлиге только «Зенит»? У петербуржцев и Лиги чемпионов с УЕФА один спонсор, здесь наверняка есть конфликт интересов. Со временем у Суперлиги скорее всего появится интерес выйти и на юго-восточный рынок, так что не исключаю появление там таких клубов, как «Зенит», «Спартак». Не знаю, кто еще из наших команд потенциально может на это претендовать. Плюс, возможно, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», у которых тоже огромная фанатская база» — сказал Шнякин в интервью «Газете.Ru».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Ранее комментатор Твалтвадзе рассказал, смогут ли в России увидеть матчи Суперлиги.