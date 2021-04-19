Нурмагомедов опубликовал фото со свадьбы Махачева

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото со свадьбы бойца Ислама Махачева.

«Фото со свадьбы Ислама Махачева. Пусть Аллах благословит твой брак и дарует праведное потомство, брат. Очень рад за тебя», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Махачев не афишировал информацию о свадьбе у себя в социальных сетях.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Следующим соперником Махачева наверняка станет Рафаэль дос Аньос.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал сроки следующего поединка Ислама Махачева.