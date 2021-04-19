«Играю свой лучший сезон»: Рублев подвел итоги матча с Циципасом

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги турнира «Мастерс» и рассказал об эмоциях после поражения в финале от Стефаноса Циципаса.

«Доволен ли я своей игрой? Да, но я расстроен после финала. Если брать в целом неделю, то понятно, что она особенная, которую я никогда не забуду. Понятное дело, что финалом я расстроен, поэтому смешанные чувства. Будем работать дальше и уже настраиваться на следующий турнир. Посмотрим, как все сложится дальше. Потому что пока что я играю свой лучший сезон. На всех турнирах играю стабильно, поэтому это самое главное», — цитирует слова Рублёва Sport24.

На турнире в Монте-Карло российский теннисист вышел в первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере, однако проиграл греческому спортсмену Стефаносу Циципасу. Встреча, которая длилась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу греческого теннисиста. Циципас за всю встречу трижды подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки. В активе Рублева один эйс и также ни одной двойной ошибки.

Непокоренный «Мастерс»: как Циципас лишил Рублева главной победы.