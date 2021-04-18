Форвард «Рейнджерс» Кравцов забросил первую шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью Джерси Дэвилз». Хоккеист забросил вторую шайбу команды в матче на 14-й минуте, а его ассистентом выступил Бретт Хауден.

Матч «Дэвилз» — «Рейнджерс» идет в данную минуту, после первого периода счет 2:0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Для Кравцова этот матч против «Дэвилз» — девятый в регулярном чемпионате. До этого он единожды отметился голевой передачей и забросил одну шайбу, которая была не засчитана из-за офсайда.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте 2018 года под девятым номером. До того, как дебютировать за команду из Нью-Йорка форвард выступал за челябинский «Трактор», а также играл в сезоне-2019/20 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Хартфорд Вулф Пэк».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Брюинз».