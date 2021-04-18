Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1».

На втором месте оказался британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров Ландо Норрис из «Макларен».

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин показал 17-й результат, что стало последним местом среди всех финишировавших гонщиков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при.

Стоит отметить, что на 33-м круге гонки произошла серьезная авария, из-за которой организаторы Гран-при были вынуждены приостановить заезд.

Ранее сообщалось, что этап Гран-при «Формулы-1» Эмилии-Романьи приостановлен из-за аварии Валттери Боттаса («Мерседес») и Джорджа Расселла («Уильямс»). Информация об этом опубликована в официальном Twitter «Формулы-1». Столкновение болидов произошло на 33-м круге. Организаторы гонки приняли решение остановить заезд из-за того, что на трассе оказалось много обломков, которые могли бы помешать другим гонщикам.