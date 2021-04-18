Игроку «Локомотива» Чорлуке могут грозить санкции от РФС

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Игроку московского «Локомотива» Ведрану Чорлуке могут грозить санкции от Российского футбольного союза (РФС ), передает Sport24.

После оглашения наказания клубу по делу о заходе в судейскую начальника команды Станислава Сухины и дисквалификации на два матча вратаря Маринато Гильерме хорват посоветовал Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) «расслабиться и выпить пива».

«Чорлуке могут грозить самые разные санкции. Если руководство Лиги или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим этот случай», — сказал председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков за четыре тура до финиша чемпионата.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич с большой долей вероятности покинет клуб ближайшим летом.