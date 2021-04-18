Тренер «Рубина» Слуцкий раскритиковал судейство в матче с «Уралом»

Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство в матче с екатеринбургским «Уралом», передает сайт команды.

«Качество судейства не соответствовало уровню РПЛ. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты», — сказал Слуцкий.

«Рубин» одержал победу со счетом 1:0.

В составе победителей точным ударом отметился Дарко Йевтич. В середине первого тайма травму получил игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Татарстана занимает четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого сыграют против «Краснодара». Встреча состоится 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Уральский клуб расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов. В следующем матче «Урал» сыграет с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 24 апреля в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ.