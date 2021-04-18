«Спартак» подготовил ролик к 99-летию клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» подготовил ролик к 99-летию команды.

«18 апреля 1922 года свой первый матч провел Московский кружок спорта (МКС) — предшественник спартаковцев. Спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак», — говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Красно-белые являются 12-кратными чемпионами СССР, десятикратными чемпионами России. В сезоне-1990/91 красно-белые добрались до 1/2 финала Лиги чемпионов, уступив за шаг до решающего матча «Марселю».

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают третье место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин может возглавить красно-белых, сменив на посту Доменико Тедеско.