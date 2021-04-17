«Челси» вышел в финал Кубка Англии

Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Хаким Зиеш.

В решающем матче подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата Англии «синие» занимают пятое место, набрав 54 очка. В следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» располагается на первом месте в АПЛ, имея в активе 74 очка. В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Астон Виллой». Игра пройдет 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.15 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось о том, что защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в лондонском «Челси».