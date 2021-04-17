Глава Bellator охарактеризовал Немкова как настоящего зверя

Глава бойцовского промоушена Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу россиянина Вадима Немкова над американцем Филом Дэвисом в рамках номерного турнира 257.

По его словам, спортсмены продемонстрировали зрелищный и динамичный поединок.

«Дэвис — отличный боец, но Немков — настоящий зверь. Россиянин доминировал, но в четвертом раунде интрига вернулась в бой. Тогда многие были заинтригованы.

Это был отличный поединок двух сильных соперников», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Напомним, что соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.

Немков провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержав 13 побед. В Bellator россиянин дебютировал 25 августа 2017 года, одолев бразильца Фелипе Линса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о желании встретиться с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.