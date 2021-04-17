Зиеш рассказал, почему у него возникли проблемы с адаптацией в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш рассказал, почему у него возникли проблемы с адаптацией в клубе, передает Goal.

«Перед трансфером я пропустил почти семь месяцев. Я прибыл сюда и сразу травмировался. Мне требовалось время, чтобы упорно работать и вернуться к нормальной форме», — сказал Зиеш.

Напомним, марокканец перешел в «Челси» из амстердамского «Аякса», в составе которого он дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов, где нидерландский гранд уступил по сумме двух матчей лондонскому «Тоттенхэму».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место, набрав 54 очка. В следующем туре «синие» сыграют с «Брайтоном». Встреча состоится 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Зиеш провел за «Челси» 25 матчей, забив три мяча.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн опередил Робби Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).