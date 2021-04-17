Жулин оценил выступления Коляды и Семененко на командном чемпионате мира

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко на командном чемпионате мира, передает Metaratings.ru.

«Для Коляды и Семененко — это просто шикарные результаты. Чена и Ханю мы не берем в счет, потому что это два небожителя, с которыми пока никто не может соревноваться», — сказал Жулин.

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

Ранее Мишина довольна выступлением Коляды и Семененко на командном чемпионате мира.