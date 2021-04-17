Агент Орещук резко высказался о «Спартаке»

Футбольный агент Роман Орещук высказался о ситуации вокруг матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Локомотивом».

Напомним, «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в Российский футбольный союз (РФС) еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

«Отдайте им три очка уже. Ну не успокоятся они никак, пока не победят. Во всем же виноват Сухина. Спартак» играл шикарно. Если не Сухина, чистая победа «Спартака» была бы», — написал Орещук в Twitter.

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов упрекнул «Спартак» в мелочности.