Мишина довольна выступлением Коляды и Семененко на командном чемпионате мира

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина поделилась впечатлением от выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко на командном чемпионате мира, передает ТАСС.

«Мальчики сегодня показали отличные прокаты, команда продолжает лидировать. Всегда можно что-то улучшить, но и у одного, и у второго нашего фигуриста всё было сделано по максимуму», — сказала Мишина.

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступления Коляды и Семененко на командном ЧМ.