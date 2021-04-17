Наставник «Барселоны» рассказал о своих ожиданиях от игры Месси в финале Кубка Испании

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своих ожиданиях от игры форварда Лионеля Месси в финале Кубка Испании.

Напомним, сине-гранатовые сыграют с клубом «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

«Лео — прекрасный профессионал, он показывает максимальную готовность. Он знает, как идеально подготовиться к важным матчам. Он покажет максимум, чтобы победить», — передает слова Кумана Marca.

В составе команды Месси стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

После 30 туров Примеры «Барселона», набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. Команда из столицы Каталонии отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на два балла.

Ранее Месси повторил рекорд Серхио Рамоса по числу матчей в «Эль Класико».