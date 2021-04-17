Наставник «Баварии» рассказал о проблемах со сном после вылета из Лиги чемпионов

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о проблемах со сном после клуба вылета из Лиги чемпионов.

«Нельзя забыть вылет из Лиги чемпионов так быстро. Я плохо сплю. Я выгляжу расслабленным? Может быть, потому, что нам нужно двигаться дальше», — передает слова Флика L'Équipe.

Напомним, мюнхенцы на стадии 1/4 финала турнира уступили французскому «ПСЖ».

Ответная встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

Ранее футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от французского «ПСЖ».