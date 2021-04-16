Кейн опередил Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

В Ливерпуле состоялся матч 32-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

В составе гостей оба гола забил нападающий Гарри Кейн. Для форварда эти голы стали 163-м и 164-м в АПЛ. По этому показателю Кейн обошел Робби Фаулера (163) и вышел на седьмое место в истории турнира.

Выше Кейна в списке бомбардиров за всю историю АПЛ: Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (181), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн по окончании сезона может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед».

27-летний футболист скорее всего из «Тоттенхэма», если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Манчестерские клубы готовы сделать предложение о трансфере футболиста.

Кейн на взрослом уровне выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Тоттенхэм»..