«Не на кого все повесить»: Глушаков рассказал, почему «Спартак» не поздравил его с днем рождения

Экс-капитан «Спартака», а ныне игрок «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему его бывший клуб забыл про его день рождения.

«Ну не поздравил и не поздравил. Я должен на это особое внимание обращать? С улыбкой посмотрел на это. Я думаю, что побаиваются болельщиков, которые выйдут и будут хаять Леонида Арнольдовича, что вышла информация. Сейчас-то больше не на кого все перекинуть… Глушакова убрали, не на кого повесить все. Глушаков всех прикрыл», — сказал Глушаков в интервью Sport24.

Глушаков был капитаном «Спартака», который выиграл чемпионский титул в 2017 году.

В сентябре 2018 года Глушаков вместе с Андреем Ещенко был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» и переведен в молодежную команду[ из-за положительных откликов футболистов на публикацию в Instagram актёра Дмитрия Назарова, в которой он в стихах критиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Глушаков: чемпионский «Спартак» искусственно разрушили.