Наумов: штрафуйте Сухину, дисквалифицируйте, увольте, расстреляйте, но причем тут болельщики?

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение КДК РФС наказать «Локомотив» одним матчем на нейтральном поле из-за посещения начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты.

«Наказывать нужно, но я не понимаю, причем тут болельщики? Многие планировали поехать на стадион, а тут уже нужно ехать в Химки. Многие не поедут. Виноват Сухина. Оштрафуйте его, дисквалифицируйте, увольте, расстреляйте, я не знаю что, но болельщиков не трогайте», — сказал Наумов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби. Позже было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит начальник красно-белых Василий Козловцев.

КДК РФС наказал «Локомотив» за нарушение регламента и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле не в Москве. Станислав Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей. Тот же штраф наложен и на Василия Козловцева.

По словам Сухины, он зашел лишь в предбанник, который находится в том же помещении. Также 52-летний представитель красно-зеленых подчеркнул, что «на всех стадионах происходит все то же самое» и что «скандал был создан искусственно».

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