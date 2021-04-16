В «Спартаке» прокомментировали информацию о намерении пригласить вместо Тедеско Фонсеку

Московский «Спартак» прокомментировал информацию итальянских СМИ, что клуб намерен пригласить на пост главного тренера команды наставника «Ромы» Паулу Фонсеку.

Напомним, что по окончании сезона истекает контракт у нынешнего главного тренера клуба Доменико Тедеско, и немецкий специалист неоднократно заявлял, что намерен покинуть «Спартак». У Фонсеки контракт с «Ромой» также истекает летом.

«Много раз говорил о том, что Фонсека не является и не являлся кандидатом на пост главного тренера «Спартака», — цитирует главу департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова «Рейтинг букмекеров».

В марте сообщалось, что Фонсека отклонил первое предложение возглавить «Спартак». Также появлялась информация, что тренером заинтересовался «Зенит», который, вполне возможно, захочет сменить главного тренера по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Фонсека может возглавить «Зенит».