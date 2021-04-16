Нойок: страшно, когда смотришь на разбомбленное здание, в котором вырос

Украинский футболист «Оренбурга» Александр Нойок поделился воспоминаниями о начале боевых действий на востоке страны в 2014 году.

«Я в тот момент переходил из «Металлиста» в донецкий «Металлург» и переезжал из Харькова во Львов. Боевые действия проходили в 250 километрах, поэтому меня особо не задело. Но когда смотришь на разбомбленное здание интерната, в котором ты вырос, видишь пострадавших от пуль людей — становится реально страшно. Война — это, конечно, кошмар», — рассказал Нойок в интервью Sport24.

В составе брестского «Динамо» Нойок в 2019 году становился чемпион Белоруссии и дважды обладателем Суперкубка Белоруссии (2019, 2020).

Нойок перешел в «Оренбург» в качестве свободного агента в январе нынешнего года. «Оренбург» занимает третье место в первенстве ФНЛ и ведет борьбу за прямую путевку в РПЛ. Украинец провел за команду шесть матчей.

После перехода болельщики из Украины обвинили футболиста в предательстве. «Слава Украине, сюда не возвращайся», — примерно такие комментарии оставляли под публикацией полузащитника в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики обвинили Нойока в предательстве за переезд в Россию.