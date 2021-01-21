Болельщики обвинили в предательстве украинского игрока за переезд в Россию

Болельщики из Украины обвинили в предательстве украинского полузащитника Александра Нойока за переход в футбольный клуб «Оренбург».

Напомним, что Нойок перешел в «Оренбург» в качестве свободного агента.

«Слава Украине, сюда не возвращайся», — говорится в одном из комментариев под публикацией полузащитника в Instagram.

После 26 туров Олимп — Футбольной национальной лиги «Оренбург» набрал 54 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.